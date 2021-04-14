البرتغال تحل دائرة حكومية بعد مصرع مواطن أوكراني

قررت السلطات البرتغالية حل دائرة الأجانب والحدود على خلفية التحقيق الجاري في ملابسات مقتل مهاجر أوكراني، حسبما جاء في بيان للحكومة صدر اليوم الأربعاء.

وأشار البيان إلى أن وظائف الجهاز السابق سيتم إحالتها إلى جهاز جديد هو دائرة الأجانب واللجوء، التي لن تملك خلافا لسابقتها صلاحيات أمنية.

وجاء حل دائرة الأجانب والحدود بعد مصرع المهاجر الأوكراني إيغور هومينيوك الذي توفي في مارس 2020 في مركز الاحتجاز التابع لمطار لشبونة، حيث كان يقبع بعد توقيفه لعدم حيازته تأشيرة دخول للبرتغال.

وجرى توجيه أصابع الاتهام بالقتل إلى ثلاثة من موظفي الدائرة قاموا، وفقا للمحققين بضرب الأوكراني وكسر عدد من ضلوعه، ما أسفر عن موته اختناقا.

وفي ديسمبر الماضي قدمت رئيسة دائرة الأجانب والحدود استقالتها. وفي فبراير الماضي بدأت محاكمة المتهمين الثلاثة الذين رفعت عنهم قبل أيام تهمة القتل ويتهمون حاليا بارتكاب جرائم جسيمة ضد السلامة الجسدية أدت إلى الوفاة.

المصدر: "نوفوستي"