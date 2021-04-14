"بوليتيكو": إدارة بايدن قد تتبنى عقوبات جديدة ضد روسيا الأسبوع الجاري

أفاد موقع "بوليتيكو" الأمريكي بأن الولايات المتحدة قد تفرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا في غضون الأيام القليلة القادمة.

ونقل الموقع اعن مصدر مطلع على المشاورات في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله إن واشنطن تستعد لتبني حزمة جديدة من الخطوات العقابية ضد روسيا قد يتم الإعلان عنها الأسبوع الجاري.

وأوضح المصدر أن هذه الخطوات المحتملة ستشمل فرض عقوبات على أجهزة استخباراتية روسية، وطرد المزيد من الدبلوماسيين الروس من الولايات المتحدة.

وأوضح الموقع أن هذه العقوبات ستأتي بدعوى الرد على الهجوم السبراني واسع النطاق الذي تعرضت له العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في الولايات المتحدة في ديسمبر الماضي.

وأشار الموقع إلى وجود مؤشرات على أن البيت الأبيض قد يلجأ إلى "أساليب ردع أقوى"، لافتا إلى أن بايدن في الاتصال الهاتفي الذي أجراه أمس مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين تعهد حسب البيت الأبيض، بـ"التصرف بحزم للدفاع عن المصالح القومية للولايات المتحدة" والرد على "أي اختراقات سيبرانية وتدخلات في الانتخابات".

ورفضت روسيا بشكل قاطع المزاعم الأمريكية بوقوفها وراء الهجوم السيبراني الواسع المذكور.

المصدر: بوليتيكو