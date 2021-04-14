الداخلية الباكستانية توصي بحظر حزب إسلامي بعد مواجهات عنيفة

أوصى الشيخ راشد أحمد وزير الداخلية الباكستاني اليوم الأربعاء بحظر حزب "لبيك باكستان" الإسلامي نظم أنصاره احتجاجات عنيفة هذا الأسبوع، للتنديد باعتقال زعيمهم خلفت 5 قتلى على الأقل.

وجاء الإعلان عن مقترح الحظر على الحزب بعد يومين من بدء أنصاره إغلاق الطرق السريعة والطرق الرئيسية في أجزاء مختلفة من البلاد للتنديد بالقبض على زعيمهم يوم الاثنين.

وأمر وزير الداخلية الشيخ راشد أحمد قوات الأمن الباكستانية بالتحرك لإزالة اعتصامات الإسلاميين المتظاهرين في العاصمة إسلام أباد وأماكن أخرى، وسرعان ما أخلت الشرطة والقوات شبه العسكرية معظم الاعتصامات التي نظمها المتظاهرون في إسلام أباد ومدن أخرى من ضمنها مدينة روالبندي، وأعيد فتح الطرق.

واحتجزت السلطات سعد رضوي (رجل دين إسلامي) بعد أن هدد الحكومة باحتجاجات حاشدة إذا لم تطرد المبعوث الفرنسي مارك باريتي قبل 20 أبريل بسبب نشر صور للنبي محمد في فرنسا.

وكان رضوي قد زعم في اتفاق أن الحكومة التزمت بطرد الدبلوماسي الفرنسي، ومع ذلك، أصرت حكومة رئيس الوزراء عمران خان على أنها ملتزمة فقط بمناقشة الأمر في البرلمان.

جدير بالذكر أن خمسة أشخاص بينهم ضابطا شرطة قتلوا يوم الثلاثاء في الاشتباكات.

إلى ذلك، صرح الشيخ راشد أحمد وزير الداخلية الباكستاني بأن الشرطة وقوات الأمن شنوا حملة ضد المتظاهرين قبل فجر الأربعاء وسرعان ما قاموا بفض التجمعات في العاصمة، مضيفا أن شرطيين قتلا وأصيب 340 لآخرين في اشتباكات مع إسلاميين.

ولم يذكر أحمد عدد المتظاهرين الذين لقوا حتفهم، لكن الشرطة قالت في وقت سابق إن ثلاثة إسلاميين على الأقل قتلوا في اشتباكات.

وقال إنه يأمل أن تتم السيطرة على الوضع قريبا في لاهور، حيث لا يزال الإسلاميون يحتشدون ويغلقون بعض الطرق.

المصدر: أ ب