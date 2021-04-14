التشيك تعرض عاصمتها مكانا لقمة بوتين - بايدن

وجه يان غاماتشيك، النائب الأول لرئيس الحكومة التشيكية ووزير الخارجية بالنيابة، سفيري التشيك لدى موسكو وواشنطن بعرض عاصمة بلاده مكانا لإجراء قمة بوتين - بايدن المحتملة.

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وكتب غاماتشيك على صفحته في "تويتر": "استجبت لإفادة الرئيس (الأمريكي جو) بايدن الذي اقترح إجراء لقاء شخصي مع الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين على أراضي دولة ثالثة. ووجهت سفيرينا في كل من واشنطن وموسكو بعرض براغ التي سبق أن استضافت قمة أوباما مدفيديف مكانا محتملا لهذا اللقاء".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد مكتب الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو استعداد فنلندا لاستضافة لقاء محتمل بين الرئيسين الروسي والأمريكي.

من جانبه، أكد الكرملين أنه سيدرس اقتراحا لعقد قمة بايدن - بوتين، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن أي تفاصيل تخص القمة المحتملة.

وخلال اتصاله الهاتفي مع بوتين، أمس الثلاثاء، طرح بايدن فكرة عقد قمة روسية أمريكية على أراضي دولة ثالثة "لمناقشة كافة القضايا العالقة بين الولايات المتحدة وروسيا" حسب بيان صدر عن البيت الأبيض.

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المصدر: "نوفوستي"