الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن عن زيارة مفتشيها إلى موقع نطنز الإيراني

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن وفدا من مفتشيها زار اليوم الأربعاء منشأة نطنز النووية في إيران والتي تعرضت الأحد الماضي لحادث وصفته طهران بـ"الإرهاب النووي".

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان لها، حسب وكالة "رويترز"، أن هذه الزيارة جاءت ضمن إطار مواصلة مفتشيها أنشطة التأكد والرقابة في إيران.

وأشار البيان إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستستمر في إبلاغ مجلس المحافظين الذي يتولى إدارتها بالتطورات حول برنامج إيران النووي.

وتأتي هذه الزيارة على خلفية الحادث في منشأة نطنز وإعلان إيران لاحقا عن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%، وذلك بالتزامن مع المفاوضات بين طهران والقوى الكبرى في فيينا بشأن إمكانية إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

المصدر: رويترز