أردوغان: مشروع قناة إسطنبول لا علاقة له باتفاقية "مونترو"

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، على أن مشروع قناة إسطنبول لا علاقة له باتفاقية "مونترو" من قريب أو بعيد، وسيوفر للمدينة مزيدا من الرفاهية والراحة.

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وأكد أردوغان أن مشروع قناة إسطنبول سيخدم البيئة في مضيق البوسفور بشكل كبير.

وكانت مجموعة من 104 أدميرال بحري تركي متقاعد، أصدرت بيانا في الرابع من أبريل الجاري، حذرت فيه أردوغان من الانسحاب من اتفاقية مونترو الخاصة بالمضائق البحرية، وأعلن الأدميرالات رفضهم خطط السلطات حفر قناة يراد منها الربط بين البحر الأسود وبحر مرمرة.

واتفاقية مونترو بشأن نظام المضائق هي اتفاقية عقدت في مونترو السويسرية في العام 1936 منحت تركيا السيطرة على مضيقي البوسفور والدردنيل التركيين.

وعلى أثر البيان، اعتقلت السلطات التركية 14 ضابطا من الموقعين على "بيان مونترو" لمدة أسبوع وأجرت معهم تحقيقات، وأفرجت أمس عن 13 منهم وأبقت على كاتب البيان قيد الحبس.

المصدر: الأناضول