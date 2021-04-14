البابا: لا لأسلحة المال والسلطة والإعلام

أفادت وكالة "آكي" الإيطالية، بأن البابا فرنسيس، حذر من اللجوء لاستخدام أسلحة المال، والسلطة ووسائل الإعلام، وقال يجب دعم العالم بالصلاة.

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وفي لقاء اليوم الأربعاء المفتوح مع الناس المقام حاليا من مكتبة بالفاتيكان، والذي كرسه لموضوع: "الكنيسة معلمة الصلاة"، أضاف البابا، أن "النساء والرجال القديسون لا يتمتعون بحياة أسهل من غيرهم، بل على العكس من ذلك، إنهم يواجهون مشاكلهم أيضا، علاوة على ذلك، فهم غالبا ما يكونون موضع معارضة".

وتابع "لكن قوتهم تكمن في الصلاة، التي دائما من بئر الكنيسة الأم الذي لا ينضب. بالصلاة يغذون شعلة إيمانهم كما يحدث لزيت المصابيح، وهكذا يمضون في السير قدما على طريق الإيمان والرجاء".

وذكر البابا أن "القديسين، الذين غالبا ما لا يحسبون إلا قليلا في نظر العالم، هم في الواقع أولئك الذين يدعمونه، لا بأسلحة المال والسلطة والإعلام، بل بسلاح الصلاة".

المصدر: وكالة "آكي"