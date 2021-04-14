فنلندا: مستعدون لاستضافة لقاء بين بوتين وبايدن

أكد مكتب الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، اليوم الأربعاء، استعداد فنلندا لاستضافة لقاء محتمل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن.

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وقال المكتب ردا على سؤال عما إذا كان بإمكان فنلندا معاودة عرض هلسنكي أو مدينة فنلندية أخرى كمكان لعقد لقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي: "فنلندا كانت دائما تعرض مساعيها الدبلوماسية الحميدة. أما هذا اللقاء المحتمل فقد جرى إبلاغ كلا الطرفين باستعداد (فنلندا) لتنظيمه".

وأوضحت رئاسة البلاد أن العرض المذكور جرى قبل وقت معين وليس أثناء المحادثات التي أجراها بوتين وبايدن عبر الهاتف، أمس الثلاثاء.

وفي أعقاب الاتصال الذي بادر إليه الجانب الأمريكي ذكر البيت الأبيض في بيان أن بايدن طرح فكرة عقد قمة روسية أمريكية على أراضي دولة ثالثة. من جهته أشار الكرملين إلى أن الطرفين أعربا عن استعدادهما لمواصلة الحوار حول أبرز مسارات ضمان الأمن العالمي.

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ولاحقا الثلاثاء أجرى بوتين اتصالا هاتفيا مع نينيستو بحث خلاله الرئيس الروسي مع نظيره الفنلندي تسوية الأزمة الأوكرانية، وتطرق إلى مكالمته مع جو بايدن.

وفي يوليو 2018 عقدت في هلسنكي القمة الروسية الأمريكية التي جرت ضمنها المحادثات المتكاملة الأولي بين بوتين والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. كما استضافت هلسنكي في السابق أكثر من مرة محادثات روسية أمريكية حول الحد من التسلح.

المصدر: "تاس"