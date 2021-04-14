نتنياهو: لا يجوز لنا أن نكون في حالة من اللامبالاة حيال تهديدات الأعداء المتربصين لإبادتنا

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على أنه "لا يجوز لإسرائيل أن تكون في حالة من اللامبالاة حيال التهديدات التي يطلقها أعداؤها المتربصون لإبادتها".

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وخلال مراسم إحياء ذكرى الإسرائيليين الذين سقطوا في الحروب و"العمليات العدائية"، في خطاب ألقاه قبل ظهر اليوم قال بنيامين نتنياهو: "دولة إسرائيل أقيمت قبل 73 سنة، وجنودنا ما زالوا يدافعون عن حرية دولتنا ويواصلون الذود عن وطننا".

وأوضح نتنياهو أن "الرقم 73 يعيد إلى الأذهان حدثين مهمين قد عاشتهما إسرائيل في تاريخها، هما حرب يوم الغفران التي نشبت في عام 1973، وحادث تصادم المروحيتين الذي راح ضحيته ثلاثة وسبعون جنديا في شباط من عام 1997"، مشيرا إلى "ضرورة التمسك بأرضهم كيلا تصبح إسرائيل حدثا زائلا".

وفي مراسم تأبينية بالمقبرة العسكرية كريات شاؤول ضمن الفعاليات السنوية للذكرى، أفاد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، بـ"أنهم جميعا يعيشون في دولة واحدة في السراء والضراء، وعليهم أن يبقوا موحدين"، محذرا من "مغبة حدوث تكتلات ومعسكرات في صفوف الشعب وأن تطورا كهذا يسهل مآرب الأعداء المتربصين بهم".

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية "مكان"