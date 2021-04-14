مسؤول إيطالي يطالب بتوضيح حول اختفاء عسكري مصري قد يكون متورطا بقضية تحرش جنسي

أفاد السكرتير الوطني لليسار الإيطالي نيكولا فراتوياني، بأن فتاة تعرضت للتحرش الجنسي بمدينة ليجوريا نهاية الشهر الماضي، وأن التحقيقات بدأت بالتوصل للمسؤول المحتمل بشأن "عسكري مصري".

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وأشار نيكولا فراتوياني، إلى أن ما حدث في منطقة "لا سبيتسيا" الإيطالية في الأيام الماضية يحتاج إلى توضيح دقيق حيث بدأت التحقيقات للتوصل إلى المسؤول المحتمل بشأن عسكري مصري ضمن الوفد الذي يجب أن يتسلم فرقاطة باعتها إيطاليا لمصر.



وكشف فراتوياني أن المحققين مطمئنين من التزام العسكري بالبقاء تحت تصرف السلطات، لافتا إلى أن رجال الدرك الإيطاليين كانوا قد حضروا يوم الجمعة الماضي إلى الفندق حيث يتواجد العسكريون المصريون لإخطارهم بأمر احتجاز رهن الإقامة الجبرية، لكن اكتشفوا أن العسكري اختفى وعاد إلى مصر، موضحا أن الصحف المحلية تتحدث أيضا عن أن هذه القضية التي تابعتها المخابرات الإيطالية باهتمام كبير من قبل، واصفا القصة بـ"المحيرة للغاية".

المصدر: وكالة "نوفا"