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الرئيس الإسرائيلي: بالنسبة لي إسرائيل أمر ليس بديهيا

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الرئيس الإسرائيلي: بالنسبة لي إسرائيل أمر ليس بديهيا
Reuters
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ذكر الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين أنه بالنسبة لجيله فإن دولة إسرائيل ليست "أمرا بديهيا"، ودعا الإسرائيليين لأن يكونوا مستعدين للقتال "من أجل حريتهم".

وقال ريفلين في كلمة ألقاها مساء الثلاثاء في القدس خلال مراسم إحياء ذكرى الإسرائيليين الذين سقطوا في الحروب و"العمليات العدائية": "بالنسبة لي وبالنسبة لكل جيلي، دولة إسرائيل أمر ليس بديهيا، ترعرعت كولد بالفترة التي لم تكن لنا بها دولة". 

وأضاف ريفلين: "بدون محبة الوطن، الالتزام بالرسالة، السعي للنصر، الرسالة والمثال الشخصي ونقاء السلاح، ما كان سيكون هنا شخص حر"، داعيا الجيش وجيل الشباب لأن يكونوا "متحدين ومصممين على الاستمرار والفوز ومستعدين إن احتاج الأمر- لدفع الثمن". 

وتابع ريفلين: "من أجل تقوية الأمن- يجب علينا أن نكون مستعدين للقتال من أجله، من أجل بناء مجتمع جديد ومزدهر في دولة إسرائيل يجب علينا أن نكون مستعدين ومتيقظين على مدار سنوات طويلة، والمحاربة من أجل حريتنا في كل مرة يتم فرض معركة علينا وننتصر". 

المصدر: i24News

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