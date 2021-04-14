روحاني لنظيره العراقي: الأمريكيون يلعبون لعبة مزدوجة في محاربة الإرهاب

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اتصال مع نظيره العراقي برهم صالح، إن "الأمريكيين يلعبون لعبة مزدوجة في محاربة الإرهاب"، معتبرا أن أعمالهم على الحدود العراقية السورية غامضة.

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وشدد روحاني على أنه لطالما لعب الأمريكيون دورا مدمرا في المنطقة، ولم يساعد وجود القوات الأمريكية في المنطقة على إرساء السلام والاستقرار، مؤكدا أنه يمكن لطهران وبغداد لعب دور مهم في التطورات الإقليمية من خلال تطوير التعاون الثنائي والإقليمي.

وقال روحاني إن أمن العراق من أمن إيران، وتعزيز قوة العراق واستقلاله والارتقاء بمكانته الإقليمية والدولية أمر مهم بالنسبة لإيران.

وأكد الرئيس الإيراني أن بلاده تعارض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للعراق، وتعتبره مضرا بالعراق والمنطقة بأسرها، معربا عن اعتقاده بأن أمن المنطقة يجب أن توفره دول المنطقة نفسها.

من جهة أخرى، نقلت الرئاسة الإيرانية عن الرئيس العراقي قوله إن قرار الحكومة العراقية إنهاء وجود القوات الأجنبية في هذا البلد هو قرار جاد، وفي هذا الصدد جرت مفاوضات استراتيجية ومستمرة مع الأمريكيين، ستستمر حتى تحقيق النتيجة النهائية.

المصدر: RT

عمر هواش- طهران