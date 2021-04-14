مساعد بوتين يجتمع بالسفير الأمريكي لدى روسيا

أكدت مصادر رسمية روسية أن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعا مع السفير الأمريكي لدى موسكو جون سوليفان.

ونقلت وسائل إعلام روسية رسمية، منها وكالتا "تاس" و"نوفوستي"، عن مصادر في الخارجية الروسية تأكيدها أن سوليفان تلقى دعوة اليوم الأربعاء إلى مكتب أوشاكوف.

وقال مصدر في الوزارة لـ"نوفوستي" إن الجانب الروسي أكد خلال الاجتماع أنه "سيرد بأكثر الطرق حسما" في حال تبني الولايات المتحدة عقوبات جديدة بحق موسكو على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن عن نيته تحسين العلاقات بين الدولتين.

وجاء هذا الاجتماع بعد يوم من إجراء بوتين وبايدن ثاني مكالمة منذ تولي الأخير الرئاسة الأمريكية، حيث بحثا خاصة إمكانية عقد لقاء قمة في بلد ثالث في الأشهر القليلة القادمة.

المصدر: تاس + نوفوستي