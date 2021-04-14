الخارجية الروسية تعلق على لقاء لافروف وكيري في دلهي

أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن اجتماع وزير الخارجية لافروف ومبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ، جون كيري، بالهند أصبح منطلقا لبحث لقاء محتمل لبوتين وبايدن.

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وقالت زاخاروفا في بث برنامج "سولوفيوف لايف"، اليوم الأربعاء: "أصبح اللقاء الأخير والمفاجئ حقا بين سيرغي لافروف وجون كيري في دهاليز أحد الفنادق في دلهي مكانا لبحث هذا الموضوع. وأشير مرة أخرى إلى أن أشياء مماثلة تقع في الشؤون الدولية، وكان هذا اللقاء مفاجئا حقا. لكن تم خلاله تناول وبحث مسائل مهمة للغاية".

وأعلن مصدر للصحفيين سابقا أن لافروف وكيري أجريا لقاء في نيودلهي وناقشا خلاله مسائل المناخ.

المصدر: نوفوستي