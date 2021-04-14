محامي قاض أوكراني اختفى في مولدوفا: القضية قد تكلف الرئيسة ساندو منصبها

قال محامي القاضي السابق نيكولاي تشاوس لموقع "stranaua" إن القضية المتعلقة باختفاء موكله قد تكلف رئيسة مولدوفا، مايا ساندو منصبها.

وكان القاضي الأوكراني السابق نيكولاي تشاوس قد اختطف مطلع أبريل من وسط عاصمة مولدوفا، كيشينيوف "كيشيناو"، فيما تفيد وسائل الإعلام بأنه موجود الآن على أراضي أوكرانيا، في بلاده حيث يتهم بتلقي رشوة وتطالب كييف بتسليمه إليها.

وكان ممثل للاستخبارات العسكرية الأوكرانية قد وصف اختطاف القاضي السابق بأنه "استفزاز من قبل أجهزة الاستخبارات الروسية"، في حين أن رئيسة مولدوفا ساندو لا تؤمن بنظرية "الأثر الروسي".

يشار إلى أن جوليان بالان، محامي القاضي الأوكراني السابق قد كتب على حسابه في موقع "فيسبوك" أوائل مارس الماصي أن مجهولين اختطفوا موكله.

المصدر: سبوتنيك