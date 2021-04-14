كابولوف: روسيا تلقت دعوة لحضور مؤتمر حول أفغانستان في اسطنبول

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان ضمير كابولوف، أن بلاده تلقت دعوة لحضور مؤتمر حول أفغانستان في اسطنبول، مضيفا في الوقت ذاته أن القرار بشأن مستوى المشاركة لم يتخذ بعد.

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ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن كابولوف، اليوم الأربعاء: "لم يتم اتخاذ القرار بعد. بالأمس فقط أرسلوا إلينا مذكرة رسمية من وزارة الخارجية التركية حول الاجتماع. ولم نتخذ قرارا بعد. ستتخذ الإدارة قرارا".

وكانت وزارة الخارجية التركية قد أعلنت سابقا، أن الاجتماع حول أفغانستان سيعقد في الفترة من 24 أبريل الجاري إلى 4 مايو القادم.

وأعلن الناطق باسم المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان، فريدون خوازون، في وقت سابق، أنهم يعملون على خطة سلام موحدة لعرضها في مؤتمر تركيا.

المصدر: سبوتنيك