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بمناسبة 100 يوم على توليه السلطة.. بيلوسي تدعو بايدن لإلقاء كلمة أمام الكونغرس

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بمناسبة 100 يوم على توليه السلطة.. بيلوسي تدعو بايدن لإلقاء كلمة أمام الكونغرس
Reuters TOM BRENNER
الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي
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دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لإلقاء كلمة أمام الكونغرس بمناسبة 100 يوم على توليه السلطة.

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وطالبت بيلوسي بايدن ىأن يتناول في خطابه، الذي تم تحديد موعده في 28 أبريل الجاري، "تحديات وفرص هذه اللحظة التاريخية".

وقالت بيلوسي في دعوتها: "منذ نحو 100 يوم، عندما أديت اليمين الدستورية، تعهدت (تقصد بايدن) بأن المساعدة على الطريق".

وأضافت:"الآن بسبب قيادتك التاريخية والتغييرية، المساعدة باتت هنا".

من جانبه، رد البيت الأبيض في بيان، وأشار إلى أن بايدن قبل دعوة بيلوسي للتحدث أمام الكونغرس في الليلة التي تسبق اليوم المئة له في الرئاسة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الخطاب لا يشبه من الناحية التقنية خطاب حالة الاتحاد الذي يلقيه الرؤساء الأمريكيون سنويا وفق الدستور، إلا ان الرؤساء الجدد مثل بايدن تجري دعوتهم لإلقاء كلمة في جلسة مشتركة للكونغرس تجمع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ.

المصدر: "فرانس برس"

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