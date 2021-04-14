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كوريا الجنوبية تنوي مواجهة قرار اليابان بشأن فوكوشيما في المحكمة الدولية

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كوريا الجنوبية تنوي مواجهة قرار اليابان بشأن فوكوشيما في المحكمة الدولية
Reuters
رئيس كوريا الجنوبية
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دعا الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، المسؤولين في البلاد، إلى بحث سبل إحالة قرار اليابان بإطلاق المياه من مفاعلها النووي في فوكوشيما إلى المحكمة الدولية لقانون البحار.

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وكشفت اليابان أمس الثلاثاء، النقاب عن خطط لإطلاق أكثر من مليون طن من المياه الملوثة في البحر من المصنع الذي أصيب بالشلل جراء زلزال وتسونامي عام 2011.

واحتجت كوريا الجنوبية بشدة على القرار، واستدعت كويتشي أيبوشي، سفير طوكيو في سيئول، وعقدت اجتماعا طارئا بين الوكالات لصياغة ردها.

وقال المتحدث باسم الرئيس، كانغ مين سيوك في إفادة صحفية، إن مون دعا يوم الأربعاء إلى بحث سبل إحالة تحرك اليابان إلى المحكمة الدولية لقانون البحار.

ولفت المتحدث إلى أن رئيس كوريا الجنوبية أعرب أمام السفير الياباني عن مخاوفه بشأن القرار الياباني، وقال: "لا يسعني إلا أن أقول إن هناك الكثير من المخاوف هنا بشأن القرار كدولة هي الأقرب من الناحية الجيولوجية وتشترك في البحر مع اليابان"، وطالب أيبوشي بنقل مثل هذه المخاوف إلى طوكيو.

المصدر: رويترز 

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