صحيفة بريطانية تنشر لقطات من تدريبات روسية في سيبيريا على أنها بالقرب من الحدود مع أوكرانيا

نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية لقطات من تدريبات روسية في سيبيريا على أنها بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

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واستخدمت الصحيفة البريطانية لقطات لقناة "زفيزدا" التلفزيونية مأخوذة من مناورات نفذتها القوات الخاصة للمنطقة العسكرية المركزية في سيبيريا في معرض توضيح الأخبار حول "القوات الروسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا".

ورصدت قناة "زفزدا" الروسية الواقعة، وبعثت إدارتها إلى الصحيفة مطالبة رسميا بإزالة هذه الصور.

وقالت القناة التلفزيونية الروسية: "نلفت انتباهكم إلى أن هذا حدث على بعد 4300 كيلومتر من الحدود الروسية الأوكرانية.. نحن مضطرون إلى الطلب منكم نشر تفنيد".

في وقت سابق يوم الثلاثاء، اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا شبكة "سي إن إن" الأمريكية بالتضليل بسبب عرضها دبابات أوكرانية على أنها روسية، وبثت لقطات تم تصويرها بالقرب من محطة سكة حديد دنيبر الأوكرانية.

واتهمت زاخاروفا الشبكة الإخبارية الأمريكية بعدم التحقق من الحقائق ونصحت صحفييها الموجودين في موسكو بأن "يبتعدوا عن الالتهاء بالحياة العامة الروسية وأن يخصصوا المزيد من الوقت لمهنتهم".

وأزالت شبكة "سي إن إن" من موقعها الإلكتروني صور الدبابات التي جرى تمريرها على أنها روسية.

كما صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية في 9 أبريل قائلة إن وسائل الإعلام الأوكرانية تثير هستيريا بشأن التهديد الروسي الخرافي وخطط الاتحاد الروسي "لمهاجمة أوكرانيا يوم الغد تقريبا".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي في 11 أبريل أن البيت الأبيض يشعر بالقلق لأن "القوات الروسية تتركز على الحدود بين روسيا وأوكرانيا أكثر من أي وقت مضى منذ عام 2014".

بالمقابل، شدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على أن روسيا لا تشكل أي خطر على أحد، مؤكدا أن تحركات القوات الروسية عبر أراضي البلاد لا يجب أن تزعج الدول الأخرى.

المصدر: iz.ru