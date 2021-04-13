النيجر.. مصرع 20 طفلا بحريق في مدرستهم

لقي 20 طفلا حتفهم يوم الثلاثاء بحريق في مدرستهم قرب نيامي عاصمة النيجر، حسب جهاز الإطفاء.

وقال قائد جهاز الإطفاء سيدي محمد في تصريح للتلفزيون الرسمي: "اشتعلت النيران في 21 غرفة تدريس عبارة عن أكواخ من القش، وحاصرت نحو 20 طفلا".

وأضاف أن رجال الإنقاذ وصلوا بسرعة وتم إخماد الحريق، لكن قوة النار كانت هائلة، مضيفا أنه "لم يتمكن الأطفال من الفرار".

ونقل التلفزيون الرسمي عن شهود أن الحريق الذي لم تعرف أسبابه بعد اندلع نحو الساعة الرابعة مساء (15.00 ت. غ.) عندما كان الضحايا في غرف الدراسة.

ويصنف مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة الذي يضم 189 النيجر أفقر دولة في العالم.

وقامت السلطات في النيجر ببناء آلاف الأكواخ لاستخدامها كمدارس، حيث يجلس التلامذة أحيانا على الأرض.

وتعد الحرائق في هذه الأكواخ المبنية من مواد قابلة للاشتعال أمرا شائعا، ولكن نادرا ما كانت تؤدي إلى سقوط ضحايا.

المصدر: أ ف ب