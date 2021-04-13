تركيا.. هزة أرضية بقوة 5.1 درجة قبالة سواحل موغلا

وقعت هزة أرضية بقوة 5.1 درجة قبالة سواحل ولاية موغلا جنوب غربي تركيا.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" في بيان لها أن الهزة وقعت في بحر إيجه عند الساعة 23.28 بالتوقيت المحلي".

وأشارت إلى أن مركزها يبعد 19.61 كيلومتر عن قضاء داتشا في موغلا، وعلى عمق 2.51 كيلومتر عن سطح البحر فيما لم ترد أي معلومات عن وقوع أي خسائر جراء الهزة.

وقال نائب وزير الداخلية التركي إسماعيل تشاطاكلي إنه لم يتم تلقي أي بلاغ بوقوع خسائر بفعل الهزة.

وأكد استمرار الفرق المعنية بأعمال المسح عقب لرصد أي أضرار محتملة.

المصدر: "الأناضول"