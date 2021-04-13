طهران: تخصيب اليورانيوم حتى 60% سيتم بأجهزة IR-4 وIR-6 في نطنز
Reuters IRANIAN PRESIDENCY OFFICE
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أعلن مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي أن تخصيب اليورانيوم حتى 60%، سيتم في مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي IR-4 وIR-6 في نطنز.
وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى أن العملية قد بدأت وأن طهران تتوقع تراكم كمية من المادة الأسبوع المقبل.
وأضاف أن "ذلك سيحسن بشكل ملحوظ نوعية وكمية الأدوية المشعة".
وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قد أعلنت أنها ستبدأ بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% هذه الليلة، مشيرة إلى أنه ضروري لإنتاج الأدوية المشعة.
المصدر: RT