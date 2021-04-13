طهران: تخصيب اليورانيوم حتى 60% سيتم بأجهزة IR-4 وIR-6 في نطنز

أعلن مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي أن تخصيب اليورانيوم حتى 60%، سيتم في مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي IR-4 وIR-6 في نطنز.

وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى أن العملية قد بدأت وأن طهران تتوقع تراكم كمية من المادة الأسبوع المقبل.

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وأضاف أن "ذلك سيحسن بشكل ملحوظ نوعية وكمية الأدوية المشعة".

وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قد أعلنت أنها ستبدأ بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% هذه الليلة، مشيرة إلى أنه ضروري لإنتاج الأدوية المشعة.

المصدر: RT