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الناتو يعقد اجتماعا طارئا لوزراء الخارجية والدفاع

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الناتو يعقد اجتماعا طارئا لوزراء الخارجية والدفاع
Reuters POOL
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أعلن حلف الناتو أنه سيعقد اجتماعا طارئا لوزراء الخارجية والدفاع للدول الأعضاء في الحلف يوم غد الأربعاء.

وأشار المكتب الصحفي للناتو إلى أن "الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ سيعقد يوم 14 أبريل لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستين في مقر الناتو".

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وأضاف أن اجتماع مجلس الناتو لوزراء الخارجية والدفاع سيعقد عبر الفيديو، وبمشاركة الوزيرين الأمريكيين اللذين يزوران بروكسل حاليا.

ولم يكشف المكتب الصحفي للناتو عن جدول أعمال الاجتماع، لكن مصادر لوكالة "رويترز" أفادت بأن الاجتماع سيركز على أفغانستان والوضع في أوكرانيا.

وفي وقت سابق اجتمع كل من ستولتنبرغ وبلينكن مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، وأكدا له دعم الحلف لأوكرانيا.

المصدر: وكالات

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