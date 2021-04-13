البيت الأبيض: نأمل في التعاون مع روسيا في قضايا الحد من التسلح والاتفاق النووي

قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تتوقع أن تظل علاقاتها مع روسيا تشكل تحديا، لكنها تأمل في أن يتمكن الطرفان من العمل معا في قضايا الحد من التسلح والاتفاق النووي الإيراني.

واقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن عقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمة هاتفية اليوم الثلاثاء بينهما، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن واشنطن تأمل في إجراء محادثات "صادقة وصريحة بين الزعيمين خلال قمتهما".

وأعلن الكرملين أن الرئيس بوتين تلقى اتصالا هاتفيا من بايدن، بحثا خلاله بصورة معمقة حال العلاقات الثنائية بين البلدين، وبعض قضايا الأجندة الدولية.

وقبل ذلك نشر البيت الأبيض بيانا له حول مضمون الاتصال بين الرئيسين، جاء فيه أن الرئيسين ناقشا "العديد من القضايا الإقليمية والعالمية، بما فيها نية الولايات المتحدة وروسيا مواصلة الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي".

المصدر: "رويترز" + RT