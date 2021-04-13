من يمتلكها وتحمل علم أي بلد؟.. معلومات جديدة عن السفينة "هيبرون راي" التي تملكها شركة إسرائيلية

وجه مسؤولون إسرائيليون أصابع الاتهام لإيران في الهجوم على سفينة تابعة لإسرائيل قبالة سواحل الإمارات.

وأفادت قناة "كان" بأن "استهداف السفينة الإسرائيلية "هيبرون راي" قبالة السواحل الإماراتية تم بصاروخ أطلق من سفينة أو مسيرة".

إقرأ المزيد

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن السفينة "هيبرون راي" تعود ملكيتها لشركة PCC الإسرائيلية، وهي تستخدم لنقل السيارات، وأن عملية استهدافها تمت قرب ميناء الفجيرة الإماراتي.

وبتحديد موقعها عبر مواقع تتبع السفن والبواخر "VESSEL FINDER"، تبين أن السفينة المذكورة تحمل علم باهاماس وتحمل الرقم التسلسلي 9690559.

وأظهرت البيانات المنشورة على الموقع المذكور أن السفينة رست في ميناء أم القيوين الإماراتي يوم 6 أبريل، ثم توجهت يوم 7 أبريل إلى ميناء حمد في قطر.

وفي الـ 9 من أبريل رست السفينة العملاقة في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام بالسعودية، منها إلى الكويت وبالتحديد في ميناء الشويخ وذلك يوم 11 أبريل.

وفي الـ12 من أبريل رست السفينة "هيبرون راي" في ميناء الفجيرة حيث أعلن عن إصابتها اليوم الثلاثاء.

المصدر: RT