دبلوماسي إيراني: الضغوط على إيران ستتحول إلى "قنبلة نووية"

قال حسين موسويان عضو الفريق النووي الإيراني المفاوض السابق إن العقوبات والإرهاب النووي الأمريكي والإسرائيلي، سيؤدي في نهاية المطاف إلى صناعة "قنبلة نووية" من قبل إيران.

وأشار موسويان في تغريدة عبر "تويتر" إلى أن "خروج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي أجبر إيران على رفع نسبة التخصيب إلى 20 بالمائة.. الهجمات الإسرائيلية تسببت برفع نسبة تخصيب اليورانيوم في إيران إلى 60 بالمائة".

وأضاف: "هذه الضغوط والعقوبات والإرهاب النووي الأمريكي والإسرائيلي ستؤدي في نهاية المطاف إلى صناعة "قنبلة نووية" من قبل إيران".

Iran starts 60% Uranium enrichment. Trump’s withdrawal from Iran nuclear deal pushed Iran to increase enrichment from 5% to 20%. Israeli sabotages,pushed Iran to 60%. The end state of more US-Israeli pressures, sanctions,nuclear terrorism is nuclear bomb!! https://t.co/9ov5snTOZg — Mousavian (@hmousavian) April 13, 2021

المصدر: RT