أردوغان: تركيا ملتزمة بالعضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إن أنقرة لا تزال ملتزمة بالعضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من التوترات في السنوات الأخيرة.

والشهر الماضي، فتح الاتحاد الأوروبي الباب لبدء تحديث الاتحاد الجمركي مع تركيا، وقالت قيادته الأسبوع الماضي إنها ستقدم اقتراحا لضمان تدفق التمويل للاجئين الذين تستضيفهم أنقرة.

وقلل أردوغان من أهمية عضوية الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة حيث كثف التكتل انتقاداته لسياسة أنقرة الخارجية وسجلها الحقوقي، ولوح بالتهديد بفرض عقوبات على الاتحاد الأوروبي.

المصدر: "رويترز"