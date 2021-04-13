البرلمان الأوروبي يؤجل قرار التصويت النهائي على اتفاقية التجارة مع بريطانيا

أعطى البرلمان الأوروبي الضوء الأخضر يوم الثلاثاء للجنتين رئيسيتين للتصويت هذا الأسبوع على اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

إقرأ المزيد

وأرجأ البرلمان الأوروبي قرارا بشأن ما إذا كان البرلمان بكامل هيئته سيعطي موافقته في وقت لاحق هذا الشهر.

وتصويت البرلمان الأوروبي سيكون الخطوة الأخيرة في إقرار الاتفاقية التي أبرمت بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2020.

وكان أعضاء البرلمان قد علقوا عملية التصويت في مارس احتجاجا على تغييرات بريطانية للترتيبات بشأن إيرلندا الشمالية.

وتشمل الصفقة المؤلفة من 1246 صفحة الاتفاق التجاري نفسه، بالإضافة إلى حزمة من اتفاقيات إضافية متعلقة على وجه الخصوص بمسائل الطاقة النووية وتبادل المعلومات السرية، بالإضافة إلى مجموعة من الإعلانات المشتركة.

المصدر: رويترز