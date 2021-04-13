إيطاليا تسجل ارتفاعا في حصيلة إصابات ووفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 476 وفاة و13447 إصابة جديدة بفيروس كوورنا، مقارنة مع 358 وفاة و9789 إصابة سجلت يوم أمس.

وبلغ إجمالي حالات الوفاة في إيطاليا 115088 في ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى حصيلة في العالم، أما إجمالي حالات الإصابة فبلغ 3.79 مليون حالة حتى الآن.

وقالت الوزارة إنه تم إجراء حوالي 304990 اختبارا لـكوفيد-19 في اليوم الماضي، مقارنة بـ190635 اختبارا أمس الأول.

المصدر: "رويترز"