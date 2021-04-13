 
مباشر

بايدن يسحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر

أخبار العالم

بايدن يسحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر
Reuters
بايدن يسحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q6cu

قالت مصادر مطلعة لـ"رويترز" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيسحب كل القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر 2021.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد أن القوات الأمريكية ستنسحب من أفغانستان، دون أن يذكر أي موعد محدد لذلك.

وقال بايدن مؤخرا إنه "سيكون من الصعب الالتزام بالموعد المحدد للانسحاب من أفغانستان، في الـ1 من مايو المقبل"، لكن القوات الأمريكية ستنسحب من هناك "بشكل آمن ومنظم".

وأضاف: "سننسحب بالتأكيد، لكن السؤال متى سيحدث ذلك".

يذكر أن الاتفاق الذي عقدته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع حركة "طالبان" في فبراير 2020، ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول 1 مايو المقبل، فيما هناك شكوك بأن يتم الانسحاب في موعده.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا