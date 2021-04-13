المفوضية الأوروبية تطالب "جونسون آند جونسون" بالتوضيح

قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن المفوضية الأوروبية تسعى للحصول على توضيح من شركة "جونسون آند جونسون" بعد إعلانها "غير المتوقع" عن تأخير تسليم لقاحها المضاد لكورونا إلى أوروبا.

وأوضح المسؤول في تصريح لوكالة "رويترز" أن الشركة الأمريكية أكدت في اجتماع يوم الجمعة الماضي أنها ستسلم 55 مليون جرعة متفق عليها إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية يونيو، مشيرا إلى أن "المفوضية الأوروبية على اتصال بالشركة للحصول على التوضيح بشأن هذا القرار.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قالت الشركة الأمريكية إنها ستؤخر طرح لقاحها في أوروبا، وذلك بعد أن أوصت السلطات الصحية الأمريكية اليوم "بتعليق" استخدام هذا اللقاح للتحقيق في ظهور حالات خطيرة من جلطات الدم لدى عدة أشخاص في الولايات المتحدة بعد تطعيمهم به.

المصدر: "رويترز" + RT