البيت الأبيض: بايدن بحث مع بوتين نية موسكو وواشنطن الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي

أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بحثا خلاله نية البلدين الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي.

البيت الأبيض: بايدن عرض على بوتين عقد لقاء في بلد ثالث

البيت الأبيض: بايدن أكد لبوتين تطلعه إلى بناء علاقات مستقرة مع روسيا تنسجم مع مصالح واشنطن

البيت الأبيض: بايدن دعا بوتين لـ "خفض التوتر" على الحدود بين روسيا وأوكرانيا

يتبع..