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البيت الأبيض: بايدن أعرب لبوتين عن قلقه إزاء حشد القوات الروسية في القرم وعلى حدود أوكرانيا

البيت الأبيض: بايدن بحث مع بوتين نية موسكو وواشنطن الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي

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البيت الأبيض: بايدن بحث مع بوتين نية موسكو وواشنطن الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي
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أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بحثا خلاله نية البلدين الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي.

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يتبع..

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