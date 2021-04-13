البيت الأبيض: بايدن بحث مع بوتين نية موسكو وواشنطن الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي
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أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بحثا خلاله نية البلدين الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي.
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يتبع..