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البيت الأبيض: بايدن بحث مع بوتين نية موسكو وواشنطن الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي

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البيت الأبيض: بايدن بحث مع بوتين نية موسكو وواشنطن الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي
Sputnik Kevin Lamarque (Reuters) + Alexey Druzhinin (Sputnik)
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن
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أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بحثا خلاله نية البلدين الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي.

وجاء في بيان صدر عن البيت الأبيض أن الرئيسين ناقشا "العديد من القضايا الإقليمية والعالمية، بما فيها نية الولايات المتحدة وروسيا مواصلة الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي".

وأوضح البيان أن هذا الحوار يجب أن يشمل "المسائل المتعلقة بالحد من التسلح والمشكلات الجديدة في مجال الأمن".

وأشار البيان إلى أن الرئيس الأمريكي أعرب لبوتين عن قلق الولايات المتحدة إزاء "الحشد المفاجئ للقوات العسكرية الروسية في القرم المحتلة وعلى حدود أوكرانيا، ودعا روسيا إلى منع التوتر"، مضيفا أن بايدن جدد "دعم الولايات المتحدة القوي لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية".

وجاء في البيان أيضا أن بايدن تطرق إلى "التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية وهجمات الهاكرز ضد المؤسسات الأمريكية، حيث أوضح أن الولايات المتحدة "ستكون حازمة في الدفاع عن مصالحها القومية ردا على تحركات روسيا مثل الهجمات الإلكترونية والتدخل في الانتخابات".

وذكر البيت الأبيض أيضا أن الرئيس الأمريكي أكد تطلعه إلى "بناء علاقات مستقرة وواضحة مع روسيا تنسجم مع مصالح الولايات المتحدة، كما اقترح إجراء لقاء قمة في دولة ثالثة خلال الأشهر القريبة لمناقشة كافة القضايا العالقة بين الولايات المتحدة وروسيا".

المصدر: وكالات روسية

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