موسكو تعلن خططها لتوسيع إنتاج لقاح "سبونتيك V" في الخارج

توقع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أن يبلغ حجم إنتاج لقاح "سبونتيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا في الهند 50 مليون جرعة شهريا بحلول الصيف، وأعلن بدء إنتاجه في إيطاليا قريبا.

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أفاد بذلك رئيس الصندوق الروسي كيريل دميترييف خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء.

وأوضح أن عددا من الشركات الهندية قد بدأت بتصنيع "سبوتنيك V"، وأن بعضها قد اجتاز الاختبارات الإلزامية ومراحل مراقبة الجودة، وقال: "نضمن أن إجراءات مراقبة جودة "سبوتنيك V" في مختلف المؤسسات الإنتاجية الهندية صارمة للغاية".

وذكّر دميترييف بأنه يتم حاليا إنتاج اللقاح الروسي في بيلاروس وكازاخستان، وأضاف أنه سيبدأ الإنتاج في صربيا وإيران "قريبا جدا"، كما أنه من المتوقع أيضا إطلاق إنتاج اللقاح في مصنع Adienne Pharma & Biotech الإيطالي في غضون بضعة أشهر.

وعبر دميترييف عن استعداد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة لمشاركة بلدان أخرى تقنيات إنتاج اللقاحات والتعاون معها بروح الشراكة.

المصدر: وكالات