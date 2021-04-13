 
مباشر

ظريف يغرد بعد لقاء لافروف

أخبار العالم

ظريف يغرد بعد لقاء لافروف
Reuters
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q6cc

نشر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم الثلاثاء تغريدة على "تويتر"، أكد فيها أن طهران تتفق مع روسيا على وجوب رفع العقوبات الأمريكية عن طهران من أجل إحياء الاتفاق النووي.

وقال: "يسعدني استضافة صديقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لإجراء محادثات جيدة حول القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية".

وأضاف: "يجب على جو بايدن أن يختار بين الصفقة التي أبرمها أوباما، والإرهاب الاقتصادي الفاشل لترامب".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا