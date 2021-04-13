ظريف يغرد بعد لقاء لافروف

نشر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم الثلاثاء تغريدة على "تويتر"، أكد فيها أن طهران تتفق مع روسيا على وجوب رفع العقوبات الأمريكية عن طهران من أجل إحياء الاتفاق النووي.

وقال: "يسعدني استضافة صديقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لإجراء محادثات جيدة حول القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية".

وأضاف: "يجب على جو بايدن أن يختار بين الصفقة التي أبرمها أوباما، والإرهاب الاقتصادي الفاشل لترامب".

Pleased to host my longtime friend FM Lavrov for good talks on bilateral, regional & global issues.



Iran and Russia agree that US sanctions must be lifted in order to resurrect the #JCPOA.@POTUS must choose: either the deal Obama made, or failed economic terrorism of Trump. pic.twitter.com/BIIQ37rE9j — Javad Zarif (@JZarif) April 13, 2021

المصدر: RT