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بالصور.. القوات المسلحة السودانية تسلّم الجيش الإثيوبي عددا من الأسرى

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بالصور.. القوات المسلحة السودانية تسلّم الجيش الإثيوبي عددا من الأسرى
AFP
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سلمت القوات المسلحة السودانية، يوم أمس الاثنين، إلى الحكومة الإثيوبية 61 أسيرا من عناصر الجيش الإثيوبي وقواته المختلفة وذلك عند معبر القلابات الحدودي.

وقد تم التسليم مباشرة وبحضور ممثلين من الجانبين فيما أكد الأسرى تلقيهم المعاملة الإنسانية اللائقة طيلة فترة أسرهم وتقدموا بالشكر للقوات المسلحة السودانية.

وكان ممثل الجانب الإثيوبي قد شكر الجيش السوداني على المبادرة.

بالصور.. القوات المسلحة السودانية تسلّم الجيش الإثيوبي عددا من الأسرى
الصور من موقع "أخبار السودان"
بالصور.. القوات المسلحة السودانية تسلّم الجيش الإثيوبي عددا من الأسرى
الصور من موقع "أخبار السودان"

المصدر: "أخبار السودان"

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