CNN تسحب من مقالتها حول الوضع في دونباس صورة انتقدتها الخارجية الروسية

سحبت قناة CNN التلفزيونية الأمريكية صورة من مقالتها حول تفاقم الوضع الأمني في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا انتقدتها بشدة المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.

إقرأ المزيد

وسابقا اليوم الثلاثاء لفتت زاخاروفا إلى أن CNN استخدمت صورة لدبابات أوكرانية في مقالة زعمت فيها أن روسيا تستعد لشن حرب ضد أوكرانيا.

ونشرت زاخاروفا على حسابها في "فيسبوك" نسخة من الصورة المستخدمة من قبل CNN والتي تظهر دبابات للجيش الأوكراني في محطة قطارات أوكرانية والتي أرفقت بها القناة الأمريكية مقالتها تحت عنوان "الرئيس الأوكراني يتوجه إلى الخنادق بينما تحشد روسيا قواتها".

وقامت CNN لاحقا بسحب الصورة المذكورة من مقالتها.

edition.cnn.com

تجدر الإشارة إلى أنه في العام 2008 نشرت CNN لقطات من تصوير قناة RT الروسية لآثار القصف الجورجي في مدينة تسخينفال عاصمة أوسيتيا الجنوبية، وقدمتها القناة الأمريكية على أنها لمدينة غوري الجورجية بعد تعرضها المزعوم لـ "ضربات" من قبل قوات الجيش الروسي.

المصدر: "نوفوستي"