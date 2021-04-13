بعد إلغاء زيارة كاستكس للجزائر..ماكرون يعرب عن "اهتمام خاص" بتعزيز العلاقات بين البلدين

أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن "اهتمام خاص" بتعزيز العلاقات السياسية والتعاون الاقتصادي التنموي بين الجزائر وفرنسا.

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وأثناء تقديم السفير، محمد عنتر داوود، أوراق اعتماده إلى ماكرون، سفيرا فوق العادة مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الفرنسية، وجه الرئيس الفرنسي "تحياته ومشاعر الصداقة" إلى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون.

هذا وقدم السفير الجزائري، خلال حفل ثان، أوراق اعتماده إلى الرئيس ماكرون، بصفته أميرا مشاركا لإمارة أندورا.

ويعد هذا أول تعليق من إيمانويل ماكرون بعد إلغاء زيارة لرئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، إلى الجزائر، كانت مبرمجة يومي 10 و11 أبريل الحالي.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية