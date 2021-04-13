الخارجية الروسية: تصريحات مجموعة G7 حول روسيا وأوكرانيا لا تسهم في تسوية الوضع

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن تصريحات مجموعة السبع الكبار (G7) التي عبرت عن قلقها من انتقال القوات الروسية قرب الحدود الأوكرانية لا تضيف شيئا في تسوية الوضع.

وقال ريابكوف للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "لا يوجد هنا شيء جديد في هذا التصريح. كما لا يوجد هناك شيء يضيف في الوضع العام. وحتى بدون هذا التصريح نعرف المواقف التي تتمسك بها هذه المجموعة".

وأضاف: "تواصل مجموعة السبع الكبار تدهورها، وينخفض دورها في الشؤون الدولية. لذلك نتعامل مع تصريحاتها على أنها لعب لدور معين، لا أكثر من ذلك".

وكان وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبار والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي عبروا عن قلقهم من الانتقال المزعوم للقوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية وفي شبه جزيرة القرم. ودعوا روسيا إلى تخفيف حدة التوتر ومراعاة مبادئ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

المصدر: نوفوستي