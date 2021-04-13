الصين تحث الولايات المتحدة على الكف عن "اللعب بالنار" في قضية تايوان

حثت الصين الولايات المتحدة على الامتناع عن "اللعب بالنار" بشأن قضية تايوان بعد أن أصدرت مبادئ توجيهية جديدة ستمكن المسؤولين الأمريكيين من الاجتماع بحرية أكبر مع مسؤولين من تايوان.

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وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الثلاثاء تشاو ليجيان في إفادة صحفية دورية أن الصين ترفض بشدة أي شكل من أشكال الاتصال الرسمي بين الولايات المتحدة وتايوان.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال بوقت سابق إن الولايات المتحدة قلقة من ممارسات الصين العدائية تجاه تايوان.

وحذر بلينكن "من أن محاولة أي طرف تغيير الوضع الراهن في منطقة غرب المحيط الهادئ بالقوة ستكون "خطأ فادحا".

المصدر:رويترز