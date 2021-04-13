رئيس وزراء كوريا الجنوبية: يجب إعادة الأموال الإيرانية المجمدة لدينا إلى طهران بسرعة

أكد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، تشونغ سي كيون، أنه يتعين على بلاده أن تعيد الأموال الإيرانية المجمدة لديهم، بسرعة إلى طهران.

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وفي تصريحات له حول زيارته إلى طهران، قال تشونغ سي كيون: "قلت من قبل إن الأصول الإيرانية المجمدة لدى بلدنا هي أموال إيران، ويجب إعادتها إلى مالكها، ومن الأفضل إيجاد طريقة لإعادتها بسرعة"، مشيرا إلى أن "القيام بذلك يصب في مصلحة سيئول، وأنه يجب بذل الجهود للتغلب على القيود المختلفة التي تمنع القيام بذلك.

وتقدر الأموال الإيرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية بـ7 مليارات دولار (حوالي 7 تريليونات وون)، حيث كانت إيران قد فتحت حسابات في البنكين الكوريين الجنوبيين، "البنك الصناعي الكوري" و"بنك أوري"، باسم البنك المركزي الإيراني في عام 2010، وتلقت مدفوعات صادرات النفط الخام عبر هذه الحسابات، وبسبب وضع البنك المركزي الإيراني على قائمة العقوبات التي أقرتها الحكومة الأمريكية في 2018، توقفت المعاملات التي تتم عبر هذه الحسابات، الأمر الذي دفع إسران إلى المطالبة بهذه الأموال.

وكان رئيس الوزراء الكوري الجنوبي قد أوضح في مؤتمر صحفي مشترك عقد يوم الأحد الماضي مع إسحاق جهانجيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، أن "كوريا الجنوبية مستعدة لتقديم الدعم لاستئناف المحادثات بشأن الاتفاق النووي الإيراني المعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة".

المصدر: "يونهاب"