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قادما من القاهرة.. لافروف يبدأ زيارته إلى طهران

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قادما من القاهرة.. لافروف يبدأ زيارته إلى طهران
RT
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عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اجتماعا مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف صباح اليوم في طهران، حيث وصل قادما من القاهرة في إطار جولته في المنطقة.

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وقال لافروف في حديث أدلى به لوكالة "إرنا" الإيرانية عشية زيارته إلى طهران، إنه يعتزم أن يبحث مع ظريف "سبل تعزيز العلاقات الروسية الإيرانية المتنوعة".

ودعا لافروف إلى التحرر من "دولرة" الاقتصادات الوطنية لمواجهة العقوبات، مشيرا إلى ما أسماه "الضغط المركب" الذي يمارسه الغرب.

وأكد لافروف أن "الجانب الروسي مقتنع بأنه لا يوجد بديل معقول" لاتفاق إيران النووي.

وكان الوزير الروسي قد قام أمس الاثنين بزيارة إلى القاهرة اجتمع خلالها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري، وكذلك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ.

المصدر: RT

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