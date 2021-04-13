إسرائيل تطالب بالتحقيق في تسريبات حول مسؤولية تل أبيب عن أعمال تخريب بإيران

طالب وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، بالتحقيق بعد تسريبات لوسائل إعلام محلية، حول تورط إسرائيل المحتمل في حادث منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم في إيران مؤخرا.

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وقال في إشارة إلى مصادر نقلت عنها التلفزيونات المحلية: "لا يمكننا العمل عندما يكون الجميع يثرثرون.. لا يمكننا قبول هذه الغمزات وهذه القصص من مصادر غربية".

ووصف ما سماها بـ"فضيحة التسريبات" حول الهجوم المنسوب لبلاده على منشأة نطنز النووية الإيرانية بـ"الخطيرة".

وأرسل مكتب غانتس خطابا إلى المدعي العام للدولة أفيحاي ماندلبليت، للتحقيق مع المسؤولين، على أن يوكل للجيش وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك".

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وألمح إلى أن التسريبات التي تصدر عن المؤسسة السياسية والموساد "تضر بقواتنا وأمننا ومصالح إسرائيل... هذه فضيحة لا مثيل لها".

كما أشار غانتس إلى الحادث الذي وقع الأسبوع الماضي عندما وقع انفجار في سفينة شحن إيرانية في البحر الأحمر، وتكهنت وسائل الإعلام المحلية بمسؤولية إسرائيل عنه.

ولم تتحمل إسرائيل رسميا المسؤولية عن هذه الحوادث التي تكررت في الأسابيع الأخيرة واستهدفت سفن الشحن من البلدين وسط تبادل دائم للاتهامات بشن الهجمات والأعمال التخريبية.

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المصدر: وكالات