 
مباشر

إسرائيل تطالب بالتحقيق في تسريبات حول مسؤولية تل أبيب عن أعمال تخريب بإيران

أخبار العالم

إسرائيل تطالب بالتحقيق في تسريبات حول مسؤولية تل أبيب عن أعمال تخريب بإيران
Reuters
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q661

طالب وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، بالتحقيق بعد تسريبات لوسائل إعلام محلية، حول تورط إسرائيل المحتمل في حادث منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم في إيران مؤخرا.

إقرأ المزيد
ظريف يحمل إسرائيل مسؤولية العمل التخريبي في نطنز
ظريف يحمل إسرائيل مسؤولية العمل التخريبي في نطنز

وقال في إشارة إلى مصادر نقلت عنها التلفزيونات المحلية: "لا يمكننا العمل عندما يكون الجميع يثرثرون.. لا يمكننا قبول هذه الغمزات وهذه القصص من مصادر غربية".

ووصف ما سماها بـ"فضيحة التسريبات" حول الهجوم المنسوب لبلاده على منشأة نطنز النووية الإيرانية بـ"الخطيرة".

وأرسل مكتب غانتس خطابا إلى المدعي العام للدولة أفيحاي ماندلبليت، للتحقيق مع المسؤولين، على أن يوكل للجيش وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك".

إقرأ المزيد
الولايات المتحدة ترفض التعليق على حادث منشأة نطنز النووية في إيران
الولايات المتحدة ترفض التعليق على حادث منشأة نطنز النووية في إيران

وألمح إلى أن التسريبات التي تصدر عن المؤسسة السياسية والموساد "تضر بقواتنا وأمننا ومصالح إسرائيل... هذه فضيحة لا مثيل لها".

كما أشار غانتس إلى الحادث الذي وقع الأسبوع الماضي عندما وقع انفجار في سفينة شحن إيرانية في البحر الأحمر، وتكهنت وسائل الإعلام المحلية بمسؤولية إسرائيل عنه.

ولم تتحمل إسرائيل رسميا المسؤولية عن هذه الحوادث التي تكررت في الأسابيع الأخيرة واستهدفت سفن الشحن من البلدين وسط تبادل دائم للاتهامات بشن الهجمات والأعمال التخريبية.

إقرأ المزيد
الإذاعة العامة الإسرائيلية نقلا عن مصادر استخباراتية: الموساد يقف وراء حادث موقع إيران النووي
الإذاعة العامة الإسرائيلية نقلا عن مصادر استخباراتية: الموساد يقف وراء حادث موقع إيران النووي

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا