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أول بلد يوفد وزير خارجيته إلى واشنطن.. الإيطالي لويجي دي مايو يزور الولايات المتحدة

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أول بلد يوفد وزير خارجيته إلى واشنطن.. الإيطالي لويجي دي مايو يزور الولايات المتحدة
Reuters
وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو
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أصبحت إيطاليا أول بلد يوفد وزير خارجيته إلى واشنطن منذ تولي جو بايدن مقاليد الرئاسة الأمريكية، وذلك في مسعى للاستئناف التدريجي للعمل الدبلوماسي "الحضوري" رغم الجائحة.

ويأتي اللقاء بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو في واشنطن في إطار الاحتفال بـ160 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيطاليا.

وصرح بلينكن للصحافيين بأن البحث سيتناول ملفات أفغانستان وأوكرانيا وليبيا، ومكافحة فيروس كورونا والتغير المناخي.

وقال بلينكن "إنها مناسبة للاحتفال بهذه الذكرى السنوية، وخصوصا لإعادة تأكيد التزامنا العمل معا".

وتابع: "الديمقراطية وحقوق الإنسان هما قضيتان إضافيتان توحداننا منذ سنوات عدة، صوت إيطاليا سيبقى حاسما في هاتين القضيتين أيضا".

وشكلت الكلمة المقتضبة لبلينكن قطيعة مع نهج سلفه مايك بومبيو الذي آثر غالبا الصمت أمام الكاميرات لدى استقبال زوار في مقر وزارة الخارجية، ولكن بلينكن وعلى غرار بومبيو رفض الإجابة على أسئلة الصحافيين.

ومن المقرر أن يلتقي دي مايو في واشنطن المستشار الطبي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، والاثنان يتحدران من أصول إيطالية.

المصدر: أ ف ب

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