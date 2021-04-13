أول بلد يوفد وزير خارجيته إلى واشنطن.. الإيطالي لويجي دي مايو يزور الولايات المتحدة

أصبحت إيطاليا أول بلد يوفد وزير خارجيته إلى واشنطن منذ تولي جو بايدن مقاليد الرئاسة الأمريكية، وذلك في مسعى للاستئناف التدريجي للعمل الدبلوماسي "الحضوري" رغم الجائحة.

ويأتي اللقاء بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو في واشنطن في إطار الاحتفال بـ160 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيطاليا.

وصرح بلينكن للصحافيين بأن البحث سيتناول ملفات أفغانستان وأوكرانيا وليبيا، ومكافحة فيروس كورونا والتغير المناخي.

وقال بلينكن "إنها مناسبة للاحتفال بهذه الذكرى السنوية، وخصوصا لإعادة تأكيد التزامنا العمل معا".

وتابع: "الديمقراطية وحقوق الإنسان هما قضيتان إضافيتان توحداننا منذ سنوات عدة، صوت إيطاليا سيبقى حاسما في هاتين القضيتين أيضا".

وشكلت الكلمة المقتضبة لبلينكن قطيعة مع نهج سلفه مايك بومبيو الذي آثر غالبا الصمت أمام الكاميرات لدى استقبال زوار في مقر وزارة الخارجية، ولكن بلينكن وعلى غرار بومبيو رفض الإجابة على أسئلة الصحافيين.

A pleasure to meet with Italian Foreign Minister @luigidimaio today as part of our celebration of the 160th anniversary of U.S.-Italy relations. The strong U.S.-Italy partnership has never been more important. pic.twitter.com/QDRILcy3Rd — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 12, 2021

ومن المقرر أن يلتقي دي مايو في واشنطن المستشار الطبي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، والاثنان يتحدران من أصول إيطالية.

المصدر: أ ف ب