فون دير لاين محذرة: لن نسمح بتكرار ما حصل في أنقرة

شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لدى استقبالها رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بأول لقاء لهما منذ حادث "صوفاغيت" في أنقرة، على أنها لن تسمح بتكرار هذا الحادث.

وأوضح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية عقب اللقاء، أن فون دير لاين وميشال عقدا اجتماعهما الدوري الأسبوعي وبحثا سلسلة مسائل آنية.

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وجرى اللقاء في مقر المفوضية الأوروبية في برليامون ودام نحو ساعتين، وقال مصدر في المفوضية إن فون دير لاين أشارت صراحة إلى أنها "لن تسمح بتكرار ما حصل".

وأثير الجدل حول إعطاء البروتوكول الأسبقية لشارل ميشال خلال لقائه برفقة فون دير لاين في أنقرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرا، حيث اعتبرت هذه الخطوة "إهانة بروتوكولية لرئيسة المفوضية".

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وشارل ميشال الذي واجه انتقادات شديدة من عدد من النواب الأوروبيين بسبب صمته في أنقرة نفى وجود أي نزعة تمييزية بحق المرأة، مؤكدا أنه لم يتفاعل مع المسألة من أجل تجنب حادث دبلوماسي أخطر مع أنقرة.

وقال: "لا أخفي سرا بأنني لم أعد أنام جيدا في الليل منذ ذلك الحين"، ولقاء أمس هو أول تواصل بين المسؤولين منذ الحادث رغم محاولات شارل ميشال الاتصال برئيسة المفوضية.

وسيستمع رؤساء الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي الثلاثاء إلى فون دير لاين وشارل ميشال، حيث طالبوا ببحث ما حصل.

المصدر: أ ف ب