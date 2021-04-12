 
مباشر

سقوط عدد من الضحايا بإطلاق نار بمدرسة ثانوية في ولاية تنيسي الأمريكية

أخبار العالم

سقوط عدد من الضحايا بإطلاق نار بمدرسة ثانوية في ولاية تنيسي الأمريكية
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q64u

أعلنت الشرطة في مدينة نوكسفيل بولاية تينيسي الأمريكية، أنها تعاملت مع حادث إطلاق نار في مدرسة ثانوية أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

وقالت الشرطة عبر "تويتر" إنه "تم الإبلاغ عن سقوط عدد من الضحايا في إطلاق نار في مدرسة أوستن إيست ماجنت الثانوية، من بينهم أحد عناصر الشرطة"، داعية المواطنين إلى تجنب المنطقة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا