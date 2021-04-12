سقوط عدد من الضحايا بإطلاق نار بمدرسة ثانوية في ولاية تنيسي الأمريكية

أعلنت الشرطة في مدينة نوكسفيل بولاية تينيسي الأمريكية، أنها تعاملت مع حادث إطلاق نار في مدرسة ثانوية أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

وقالت الشرطة عبر "تويتر" إنه "تم الإبلاغ عن سقوط عدد من الضحايا في إطلاق نار في مدرسة أوستن إيست ماجنت الثانوية، من بينهم أحد عناصر الشرطة"، داعية المواطنين إلى تجنب المنطقة.

Multiple agencies are on the scene of a shooting at Austin-East Magnet High School. Multiple gunshot victims reported, including a KPD officer. The investigation remains active at this time. Please avoid the area. pic.twitter.com/ViQirnQSpx — Knoxville Police TN (@Knoxville_PD) April 12, 2021

المصدر: RT