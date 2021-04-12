جندي إسرائيلي من لواء "غولاني" يضرم النار في نفسه

أضرم جندي إسرائيلي من لواء "غولاني" النار في نفسه نتيجة مرض نفسي، حيث شارك في عملية "الجرف الصامد" التي شنها الجيش الإسرائيلي عام 2014 على قطاع غزة.

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حادثة الجندي خلال اجتماع الكابينت، قائلا: "شهدنا حادثة مروعة، إيتسيك ساديان جندي من لواء غولاني في جيش الدفاع الإسرائيلي من عملية الجرف الصامد، أضرم النار في نفسه نتيجة لوعكة نفسية كبيرة".

وأضاف نتنياهو: "لسوء الحظ، أعلم أنه ليس الوحيد بين جنودنا الذي يعاني مثل هذه المحنة".

المصدر: RT