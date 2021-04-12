بريطانيا تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ مطلع أبريل

أظهرت بيانات حكومية أن بريطانيا سجلت اليوم الاثنين أعلى عدد من إصابات كورونا الجديدة منذ الأول من أبريل الجاري، بلغ 3568 حالة ارتفاعا من 1730 أمس الأحد.

وأظهرت البيانات كذلك تسجيل 13 وفاة إضافية في غضون 28 يوما من ثبوت الإصابة بالفيروس، مما يرفع مجمل الوفيات إلى 127100.

في غضون ذلك، حصل 69223 شخصا على جرعة أولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ليرتفع مجملهم إلى 32.191 مليون، بينما حصل 189665 على جرعتين من اللقاح.

المصدر: "رويترز"