 
مباشر

بايدن يدعو إلى التهدئة بعد قتل الشرطة مواطنا من أصل إفريقي في مينيابوليس

أخبار العالم

بايدن يدعو إلى التهدئة بعد قتل الشرطة مواطنا من أصل إفريقي في مينيابوليس
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q64q

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى التهدئة في أعقاب قتل الشرطة مواطنا من أصل إفريقي بإحدى ضواحي مينيابوليس، ما أشعل احتجاجات عنيفة استخدمت فيها الشرطة الرصاص المطاطي والغاز.

وقال بايدن للصحفيين في المكتب البيضاوي إنه تحدث مع حاكم ولاية مينيسوتا تيم فالز والسلطات المحلية في مركز بروكلين بولاية مينيسوتا حول إطلاق النار يوم الأحد على المواطن دونت رايت (20 عاما)، لكنه لم يتحدث بعد إلى عائلة رايت.

وأضاف: "أعتقد أنه يتعين علينا أن ننتظر ونرى ما سيظهره التحقيق بأكمله.. هل ما حصل كان حادثا، هل كان متعمدا؟ لا يزال يتعين تحديد ذلك من خلال تحقيق شامل"، مشيرا إلى أنه "في غضون ذلك، أريد أن أؤكد مرة جديدة أن الاحتجاج السلمي مفهوم ولا يوجد مبرر للعنف".

وجاءت تعليقات بايدن بعد وقت قصير من إعلان تيم غانون قائد الشرطة في مركز بروكلين، أن الضابط الذي أطلق النار على رايت كان ينوي استخدام صاعقا كهربائيا، لكنه استخدم مسدسه عن طريق الخطأ وأطلق النار منه على رايت.

المصدر: The Hill

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا