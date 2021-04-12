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فرنسا تحظر الرحلات الجوية الداخلية لخفض الانبعاثات

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فرنسا تحظر الرحلات الجوية الداخلية لخفض الانبعاثات
Reuters
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من المقرر أن تحظر فرنسا الرحلات الداخلية القصيرة واستبدالها بخدمات القطارات، بعد أن وافق المشرعون على خطة هدفها خفض الانبعاثات.

وصوت أعضاء البرلمان في وقت متأخر يوم السبت الماضي لصالح تعليق بعض الرحلات لشركات الطيران المحلية التي يمكن الاستعاضة عنها برحلات القطارات في أقل من ساعتين ونصف الساعة، كجزء من قانون مناخي أوسع.

وبحال تم تمرير مشروع القانون عبر مجلس الشيوخ، فإن فرنسا ستنضم إلى عدد من الدول الأوروبية التي تسعى إلى منع الرحلات الجوية القصيرة.

إلا أن هذه الإجراءات لا تنطبق على المسارات التي تشكل عادة جزءا من رحلة دولية متصلة، مما يعني أن مطار شارل ديغول نجا إلى حد كبير من هذه الخطوة، لأنه مركز النقل الدولي الرئيسي في فرنسا.

وقد تعرض الرئيس إيمانويل ماكرون للانتقاد لعدم موافقته بشكل كامل على مقترحات لجنته البيئية، التي أوصت بحظر الرحلات الجوية التي تستغرق رحلة القطار فيها أقل من أربع ساعات.

المصدر: CNN

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